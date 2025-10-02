Tokenomika GensoKishi Metaverse (MV)
Tokenomika in analiza cen GensoKishi Metaverse (MV)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GensoKishi Metaverse (MV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GensoKishi Metaverse (MV)
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years.
Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high.
Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
Tokenomika GensoKishi Metaverse (MV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GensoKishi Metaverse (MV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MV.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MV, raziščite ceno žetona MV v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
