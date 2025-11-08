Današnja cena GeneAlpha

Današnja cena kriptovalute GeneAlpha (GA) v živo je $ 0.0072979, s spremembo 5.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GA v USD je $ 0.0072979 na GA.

Kriptovaluta GeneAlpha je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 42,328, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.80M GA. V zadnjih 24 urah se je GA trgovalo med $ 0.00686148 (najnižje) in $ 0.00743101 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.087988, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00680298.

V kratkoročni uspešnosti se je GA premaknil +0.01% v zadnji uri in -22.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GeneAlpha (GA)

Tržna kapitalizacija $ 42.33K$ 42.33K $ 42.33K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 72.98K$ 72.98K $ 72.98K Zaloga v obtoku 5.80M 5.80M 5.80M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

