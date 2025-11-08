Današnja cena Gen Z Quant

Današnja cena kriptovalute Gen Z Quant (QUANT) v živo je --, s spremembo 5.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QUANT v USD je -- na QUANT.

Kriptovaluta Gen Z Quant je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 310,491, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.81M QUANT. V zadnjih 24 urah se je QUANT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.06486, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je QUANT premaknil -1.35% v zadnji uri in -21.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gen Z Quant (QUANT)

Tržna kapitalizacija $ 310.49K$ 310.49K $ 310.49K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 310.49K$ 310.49K $ 310.49K Zaloga v obtoku 999.81M 999.81M 999.81M Skupna ponudba 999,807,460.145286 999,807,460.145286 999,807,460.145286

