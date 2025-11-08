Današnja cena GEI BEAR

Današnja cena kriptovalute GEI BEAR (GEI) v živo je $ 0.00288746, s spremembo 5.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GEI v USD je $ 0.00288746 na GEI.

Kriptovaluta GEI BEAR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 200,449, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 69.42M GEI. V zadnjih 24 urah se je GEI trgovalo med $ 0.00270708 (najnižje) in $ 0.00303327 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00821529, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00139935.

V kratkoročni uspešnosti se je GEI premaknil -0.73% v zadnji uri in -5.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GEI BEAR (GEI)

Tržna kapitalizacija $ 200.45K$ 200.45K $ 200.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 200.45K$ 200.45K $ 200.45K Zaloga v obtoku 69.42M 69.42M 69.42M Skupna ponudba 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

