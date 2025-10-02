Tokenomika Gegagedigedagedago (NUGGET)
Tokenomika in analiza cen Gegagedigedagedago (NUGGET)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gegagedigedagedago (NUGGET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Gegagedigedagedago (NUGGET)
Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity.
At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.
Tokenomika Gegagedigedagedago (NUGGET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Gegagedigedagedago (NUGGET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NUGGET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NUGGET.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NUGGET, raziščite ceno žetona NUGGET v živo!
Napoved cene NUGGET
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NUGGET? Naša stran za napovedovanje cen NUGGET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
