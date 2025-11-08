Današnja cena GarudaX

Današnja cena kriptovalute GarudaX (GRDX) v živo je $ 0.00366901, s spremembo 7.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GRDX v USD je $ 0.00366901 na GRDX.

Kriptovaluta GarudaX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 157,958, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 43.05M GRDX. V zadnjih 24 urah se je GRDX trgovalo med $ 0.00337233 (najnižje) in $ 0.00384612 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00593594, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00183371.

V kratkoročni uspešnosti se je GRDX premaknil +0.17% v zadnji uri in -11.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GarudaX (GRDX)

Tržna kapitalizacija $ 157.96K$ 157.96K $ 157.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 349.77K$ 349.77K $ 349.77K Zaloga v obtoku 43.05M 43.05M 43.05M Skupna ponudba 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

Trenutna tržna kapitalizacija GarudaX je $ 157.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GRDX je 43.05M, skupna ponudba pa znaša 95329657.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 349.77K.