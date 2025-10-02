Odkrijte ključne vpoglede v GAMI WORLD (GAMI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GAMI, raziščite ceno žetona GAMI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GAMI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GAMI WORLD (GAMI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GAMI? Naša stran za napovedovanje cen GAMI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

