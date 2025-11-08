BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Gamestop xStock v živo je 27.48 USD. Tržna kapitalizacija GMEX je 612,738 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GMEX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GMEX

Informacije o ceni GMEX

Kaj je GMEX

Bela knjiga GMEX

Uradna spletna stran GMEX

Tokenomika GMEX

Napoved cen GMEX

Gamestop xStock Logotip

Gamestop xStock Cena (GMEX)

Nerazporejeno

Cena 1 GMEX v USD v živo:

$27.48
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Gamestop xStock (GMEX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:24:57 (UTC+8)

Današnja cena Gamestop xStock

Današnja cena kriptovalute Gamestop xStock (GMEX) v živo je $ 27.48, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GMEX v USD je $ 27.48 na GMEX.

Kriptovaluta Gamestop xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 612,738, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.30K GMEX. V zadnjih 24 urah se je GMEX trgovalo med $ 27.48 (najnižje) in $ 27.48 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 33.93, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 23.93.

V kratkoročni uspešnosti se je GMEX premaknil 0.00% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gamestop xStock (GMEX)

$ 612.74K

--

$ 7.01M

22.30K

254,946.0364234618

Trenutna tržna kapitalizacija Gamestop xStock je $ 612.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GMEX je 22.30K, skupna ponudba pa znaša 254946.0364234618. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.01M.

Zgodovina cene Gamestop xStock, USD

$ 27.48
$ 27.48
$ 27.48

$ 27.48

$ 33.93

$ 23.93

Zgodovina cen Gamestop xStock (GMEX) v USD

Danes je bila sprememba cene Gamestop xStock v USD $ 0.0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Gamestop xStock v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Gamestop xStock v USD $ 0.0000000000.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Gamestop xStock v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0.00.00%
30 dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ 0.00000000000.00%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Gamestop xStock

Napoved cene Gamestop xStock (GMEX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GMEX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Gamestop xStock (GMEX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Gamestop xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Gamestop xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GMEX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Gamestop xStock.

Kaj je Gamestop xStock (GMEX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Gamestop xStock (GMEX)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Gamestop xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Gamestop xStock?
Če bi kriptovaluta Gamestop xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Gamestop xStock.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:24:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Gamestop xStock (GMEX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Gamestop xStock

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.