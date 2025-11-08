Današnja cena Gamestop xStock

Današnja cena kriptovalute Gamestop xStock (GMEX) v živo je $ 27.48, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GMEX v USD je $ 27.48 na GMEX.

Kriptovaluta Gamestop xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 612,738, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.30K GMEX. V zadnjih 24 urah se je GMEX trgovalo med $ 27.48 (najnižje) in $ 27.48 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 33.93, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 23.93.

V kratkoročni uspešnosti se je GMEX premaknil 0.00% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gamestop xStock (GMEX)

Tržna kapitalizacija $ 612.74K$ 612.74K $ 612.74K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M Zaloga v obtoku 22.30K 22.30K 22.30K Skupna ponudba 254,946.0364234618 254,946.0364234618 254,946.0364234618

Trenutna tržna kapitalizacija Gamestop xStock je $ 612.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GMEX je 22.30K, skupna ponudba pa znaša 254946.0364234618. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.01M.