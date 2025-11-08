Današnja cena Gama Token

Današnja cena kriptovalute Gama Token (GAMA) v živo je $ 0.764393, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GAMA v USD je $ 0.764393 na GAMA.

Kriptovaluta Gama Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 76,460,695, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.03M GAMA. V zadnjih 24 urah se je GAMA trgovalo med $ 0.764393 (najnižje) in $ 0.764393 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.873173, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.585643.

V kratkoročni uspešnosti se je GAMA premaknil 0.00% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gama Token (GAMA)

Tržna kapitalizacija $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Zaloga v obtoku 100.03M 100.03M 100.03M Skupna ponudba 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

