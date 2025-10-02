Tokenomika Galeon (GALEON)

Tokenomika Galeon (GALEON)

Odkrijte ključne vpoglede v Galeon (GALEON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:56:14 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Galeon (GALEON)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Galeon (GALEON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 21.42M
Skupna ponudba:
$ 2.58B
Razpoložljivi obtok:
$ 746.88M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 74.00M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04139904
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00713505
Trenutna cena:
$ 0.02868953
Informacije o Galeon (GALEON)

Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals.

Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back.

Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.

Uradna spletna stran:
https://blockchain.galeon.care
Bela knjiga:
https://whitepaper.galeon.care

Tokenomika Galeon (GALEON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Galeon (GALEON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GALEON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GALEON.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GALEON, raziščite ceno žetona GALEON v živo!

Napoved cene GALEON

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GALEON? Naša stran za napovedovanje cen GALEON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

