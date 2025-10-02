Odkrijte ključne vpoglede v Galaxia (GXA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Galaxia (GXA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.

Razumevanje tokenomike Galaxia (GXA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

