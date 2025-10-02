Tokenomika Galaxia (GXA)
Tokenomika in analiza cen Galaxia (GXA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Galaxia (GXA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Galaxia (GXA)
GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.
Tokenomika Galaxia (GXA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Galaxia (GXA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GXA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GXA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GXA, raziščite ceno žetona GXA v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
