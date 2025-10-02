Tokenomika Galaxia (GXA)

Tokenomika Galaxia (GXA)

Odkrijte ključne vpoglede v Galaxia (GXA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:56:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Galaxia (GXA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Galaxia (GXA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M
Skupna ponudba:
$ 7.62B
$ 7.62B$ 7.62B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.07B
$ 3.07B$ 3.07B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 15.87M
$ 15.87M$ 15.87M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02331638
$ 0.02331638$ 0.02331638
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00106629
$ 0.00106629$ 0.00106629
Trenutna cena:
$ 0.00208214
$ 0.00208214$ 0.00208214

Informacije o Galaxia (GXA)

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.

Uradna spletna stran:
http://www.galaxiacoin.io/
Bela knjiga:
https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf

Tokenomika Galaxia (GXA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Galaxia (GXA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GXA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GXA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GXA, raziščite ceno žetona GXA v živo!

Napoved cene GXA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GXA? Naša stran za napovedovanje cen GXA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti