Današnja cena Galactic Bonk

Današnja cena kriptovalute Galactic Bonk (G-BONK) v živo je --, s spremembo 3.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz G-BONK v USD je -- na G-BONK.

Kriptovaluta Galactic Bonk je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,547, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 865.91M G-BONK. V zadnjih 24 urah se je G-BONK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je G-BONK premaknil +0.14% v zadnji uri in -17.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Galactic Bonk (G-BONK)

Tržna kapitalizacija $ 40.55K$ 40.55K $ 40.55K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.55K$ 40.55K $ 40.55K Zaloga v obtoku 865.91M 865.91M 865.91M Skupna ponudba 865,912,128.872118 865,912,128.872118 865,912,128.872118

