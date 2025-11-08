BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Galactic Bonk v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija G-BONK je 40,547 USD. Spremljajte posodobitve cen iz G-BONK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o G-BONK

Informacije o ceni G-BONK

Kaj je G-BONK

Bela knjiga G-BONK

Uradna spletna stran G-BONK

Tokenomika G-BONK

Napoved cen G-BONK

Galactic Bonk Logotip

Galactic Bonk Cena (G-BONK)

Nerazporejeno

Cena 1 G-BONK v USD v živo:

--
----
-3.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Galactic Bonk (G-BONK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:24:50 (UTC+8)

Današnja cena Galactic Bonk

Današnja cena kriptovalute Galactic Bonk (G-BONK) v živo je --, s spremembo 3.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz G-BONK v USD je -- na G-BONK.

Kriptovaluta Galactic Bonk je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,547, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 865.91M G-BONK. V zadnjih 24 urah se je G-BONK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je G-BONK premaknil +0.14% v zadnji uri in -17.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Galactic Bonk (G-BONK)

$ 40.55K
$ 40.55K$ 40.55K

--
----

$ 40.55K
$ 40.55K$ 40.55K

865.91M
865.91M 865.91M

865,912,128.872118
865,912,128.872118 865,912,128.872118

Trenutna tržna kapitalizacija Galactic Bonk je $ 40.55K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba G-BONK je 865.91M, skupna ponudba pa znaša 865912128.872118. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.55K.

Zgodovina cene Galactic Bonk, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-3.39%

-17.00%

-17.00%

Zgodovina cen Galactic Bonk (G-BONK) v USD

Danes je bila sprememba cene Galactic Bonk v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Galactic Bonk v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Galactic Bonk v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Galactic Bonk v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-3.39%
30 dni$ 0-32.68%
60 dni$ 0-55.56%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Galactic Bonk

Napoved cene Galactic Bonk (G-BONK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena G-BONK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Galactic Bonk (G-BONK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Galactic Bonk lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Galactic Bonk v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen G-BONK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Galactic Bonk.

Kaj je Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

Vir Galactic Bonk (G-BONK)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Galactic Bonk

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Galactic Bonk?
Če bi kriptovaluta Galactic Bonk rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Galactic Bonk.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:24:50 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Galactic Bonk (G-BONK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

