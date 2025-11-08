Današnja cena Gala Music

Današnja cena kriptovalute Gala Music (MUSIC) v živo je $ 0.00461251, s spremembo 6.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MUSIC v USD je $ 0.00461251 na MUSIC.

Kriptovaluta Gala Music je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 731,013, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 158.48M MUSIC. V zadnjih 24 urah se je MUSIC trgovalo med $ 0.00430916 (najnižje) in $ 0.00482484 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.303994, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MUSIC premaknil -2.34% v zadnji uri in -22.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gala Music (MUSIC)

Trenutna tržna kapitalizacija Gala Music je $ 731.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MUSIC je 158.48M, skupna ponudba pa znaša 158484784.4341806. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 731.01K.