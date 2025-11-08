Današnja cena Gaib AI Dollar Alpha USDC

Današnja cena kriptovalute Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) v živo je $ 0.998247, s spremembo 0.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIDAUSDC v USD je $ 0.998247 na AIDAUSDC.

Kriptovaluta Gaib AI Dollar Alpha USDC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 114,778,862, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 114.77M AIDAUSDC. V zadnjih 24 urah se je AIDAUSDC trgovalo med $ 0.990946 (najnižje) in $ 1.011 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.13, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.926229.

V kratkoročni uspešnosti se je AIDAUSDC premaknil -0.11% v zadnji uri in +1.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Tržne informacije Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Tržna kapitalizacija $ 114.78M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 114.78M
Zaloga v obtoku 114.77M
Skupna ponudba 114,772,921.187424

Trenutna tržna kapitalizacija Gaib AI Dollar Alpha USDC je $ 114.78M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AIDAUSDC je 114.77M, skupna ponudba pa znaša 114772921.187424. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 114.78M.