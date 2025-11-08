Današnja cena Fyni AI by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Fyni AI by Virtuals (FYNI) v živo je $ 0.00081009, s spremembo 3.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FYNI v USD je $ 0.00081009 na FYNI.

Kriptovaluta Fyni AI by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 810,085, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FYNI. V zadnjih 24 urah se je FYNI trgovalo med $ 0.00076273 (najnižje) in $ 0.00091762 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00465516, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00054168.

V kratkoročni uspešnosti se je FYNI premaknil -2.00% v zadnji uri in -28.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Tržna kapitalizacija $ 810.09K$ 810.09K $ 810.09K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 810.09K$ 810.09K $ 810.09K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

