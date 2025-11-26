Kaj je FYDE

Tokenomika Fyde (FYDE) Odkrijte ključne vpoglede v Fyde (FYDE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Fyde (FYDE) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fyde (FYDE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 74.82K $ 74.82K $ 74.82K Skupna ponudba: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Razpoložljivi obtok: $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 431.73K $ 431.73K $ 431.73K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.301155 $ 0.301155 $ 0.301155 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00290586 $ 0.00290586 $ 0.00290586 Trenutna cena: $ 0.00432291 $ 0.00432291 $ 0.00432291 Preberite več o ceni Fyde (FYDE) Kupite FYDE zdaj!

Informacije o Fyde (FYDE) Uradna spletna stran: https://www.fyde.fi/

Tokenomika Fyde (FYDE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Fyde (FYDE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov FYDE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FYDE. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko FYDE, raziščite ceno žetona FYDE v živo!

Napoved cene FYDE Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FYDE? Naša stran za napovedovanje cen FYDE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona FYDE zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!