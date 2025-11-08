Današnja cena Fyde

Današnja cena kriptovalute Fyde (FYDE) v živo je $ 0.00372292, s spremembo 9.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FYDE v USD je $ 0.00372292 na FYDE.

Kriptovaluta Fyde je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 64,524, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.33M FYDE. V zadnjih 24 urah se je FYDE trgovalo med $ 0.00293185 (najnižje) in $ 0.00382693 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.301155, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00290586.

V kratkoročni uspešnosti se je FYDE premaknil -1.59% v zadnji uri in -31.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Fyde (FYDE)

Tržna kapitalizacija $ 64.52K$ 64.52K $ 64.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 372.32K$ 372.32K $ 372.32K Zaloga v obtoku 17.33M 17.33M 17.33M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Fyde je $ 64.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FYDE je 17.33M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 372.32K.