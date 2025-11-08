Današnja cena FVIX

Današnja cena kriptovalute FVIX (FVIX) v živo je $ 27.67, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FVIX v USD je $ 27.67 na FVIX.

Kriptovaluta FVIX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 411,229, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 14.86K FVIX. V zadnjih 24 urah se je FVIX trgovalo med $ 23.96 (najnižje) in $ 28.53 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 95.98, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 18.95.

V kratkoročni uspešnosti se je FVIX premaknil -1.04% v zadnji uri in -33.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FVIX (FVIX)

Tržna kapitalizacija $ 411.23K$ 411.23K $ 411.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 411.23K$ 411.23K $ 411.23K Zaloga v obtoku 14.86K 14.86K 14.86K Skupna ponudba 14,860.31198725086 14,860.31198725086 14,860.31198725086

