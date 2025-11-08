Današnja cena Future Arises In The Heart

Današnja cena kriptovalute Future Arises In The Heart (FAITH) v živo je $ 0.00000599, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FAITH v USD je $ 0.00000599 na FAITH.

Kriptovaluta Future Arises In The Heart je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,979.04, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.25M FAITH. V zadnjih 24 urah se je FAITH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0002799, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000059.

V kratkoročni uspešnosti se je FAITH premaknil -- v zadnji uri in -18.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Future Arises In The Heart (FAITH)

Tržna kapitalizacija $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Zaloga v obtoku 998.25M 998.25M 998.25M Skupna ponudba 998,245,859.654407 998,245,859.654407 998,245,859.654407

