Odkrijte ključne vpoglede v Fujimoto (FUJI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fujimoto (FUJI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto.

Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FUJI, raziščite ceno žetona FUJI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FUJI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Fujimoto (FUJI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FUJI? Naša stran za napovedovanje cen FUJI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.