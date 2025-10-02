Odkrijte ključne vpoglede v FUEGO (FUEGO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FUEGO (FUEGO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders.

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FUEGO, raziščite ceno žetona FUEGO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FUEGO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FUEGO (FUEGO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FUEGO? Naša stran za napovedovanje cen FUEGO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.