FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base.
A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens.
Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders.
In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.
Tokenomika FUEGO (FUEGO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FUEGO (FUEGO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FUEGO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FUEGO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FUEGO, raziščite ceno žetona FUEGO v živo!
