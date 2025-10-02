Tokenomika FRUG (FRUG)

Tokenomika FRUG (FRUG)

Odkrijte ključne vpoglede v FRUG (FRUG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen FRUG (FRUG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FRUG (FRUG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 28.41K
$ 28.41K$ 28.41K
Skupna ponudba:
$ 981.21M
$ 981.21M$ 981.21M
Razpoložljivi obtok:
$ 981.21M
$ 981.21M$ 981.21M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 28.41K
$ 28.41K$ 28.41K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00139965
$ 0.00139965$ 0.00139965
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o FRUG (FRUG)

FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent.

FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe.

Uradna spletna stran:
https://frugsolana.xyz/

Tokenomika FRUG (FRUG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FRUG (FRUG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FRUG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FRUG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FRUG, raziščite ceno žetona FRUG v živo!

Napoved cene FRUG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FRUG? Naša stran za napovedovanje cen FRUG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

