Tokenomika Frostic (FROST)
Tokenomika in analiza cen Frostic (FROST)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Frostic (FROST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Frostic (FROST)
Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize.
It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents.
Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding.
Tokenomika Frostic (FROST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Frostic (FROST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FROST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FROST.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti