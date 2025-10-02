Odkrijte ključne vpoglede v Frostic (FROST), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Frostic (FROST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FROST, raziščite ceno žetona FROST v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FROST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Frostic (FROST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FROST? Naša stran za napovedovanje cen FROST združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

