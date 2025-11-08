Današnja cena Froggi

Današnja cena kriptovalute Froggi ($FROGGI) v živo je $ 0.00109921, s spremembo 4.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $FROGGI v USD je $ 0.00109921 na $FROGGI.

Kriptovaluta Froggi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 84,353, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 76.74M $FROGGI. V zadnjih 24 urah se je $FROGGI trgovalo med $ 0.00103315 (najnižje) in $ 0.0011409 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00854903, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00101418.

V kratkoročni uspešnosti se je $FROGGI premaknil -0.93% v zadnji uri in -21.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Froggi ($FROGGI)

Tržna kapitalizacija $ 84.35K$ 84.35K $ 84.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 84.35K$ 84.35K $ 84.35K Zaloga v obtoku 76.74M 76.74M 76.74M Skupna ponudba 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Froggi je $ 84.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $FROGGI je 76.74M, skupna ponudba pa znaša 76740000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 84.35K.