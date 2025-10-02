Odkrijte ključne vpoglede v Fringe Finance (FRIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FRIN, raziščite ceno žetona FRIN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FRIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Fringe Finance (FRIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FRIN? Naša stran za napovedovanje cen FRIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

