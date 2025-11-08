Današnja cena FREEDA

Današnja cena kriptovalute FREEDA (FREEDA) v živo je --, s spremembo 2.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FREEDA v USD je -- na FREEDA.

Kriptovaluta FREEDA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,831.46, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FREEDA. V zadnjih 24 urah se je FREEDA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FREEDA premaknil -- v zadnji uri in -4.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FREEDA (FREEDA)

Tržna kapitalizacija $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

