Odkrijte ključne vpoglede v FRAGMA (FRAGMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FRAGMA (FRAGMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.

Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FRAGMA, raziščite ceno žetona FRAGMA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FRAGMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FRAGMA (FRAGMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FRAGMA? Naša stran za napovedovanje cen FRAGMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.