Današnja cena Fox inu

Današnja cena kriptovalute Fox inu (FINU) v živo je $ 0.00149712, s spremembo 9.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FINU v USD je $ 0.00149712 na FINU.

Kriptovaluta Fox inu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 148,008, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 98.86M FINU. V zadnjih 24 urah se je FINU trgovalo med $ 0.00134986 (najnižje) in $ 0.00175765 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00865818, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00134613.

V kratkoročni uspešnosti se je FINU premaknil +1.58% v zadnji uri in -24.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Fox inu (FINU)

Tržna kapitalizacija $ 148.01K$ 148.01K $ 148.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 148.01K$ 148.01K $ 148.01K Zaloga v obtoku 98.86M 98.86M 98.86M Skupna ponudba 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Trenutna tržna kapitalizacija Fox inu je $ 148.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FINU je 98.86M, skupna ponudba pa znaša 98861777.11371821. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 148.01K.