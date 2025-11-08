BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Fox inu v živo je 0.00149712 USD. Tržna kapitalizacija FINU je 148,008 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FINU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FINU

Informacije o ceni FINU

Kaj je FINU

Bela knjiga FINU

Uradna spletna stran FINU

Tokenomika FINU

Napoved cen FINU

Fox inu Logotip

Fox inu Cena (FINU)

Cena 1 FINU v USD v živo:

$0.00147679
-10.40%1D
Fox inu (FINU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:57:02 (UTC+8)

Današnja cena Fox inu

Današnja cena kriptovalute Fox inu (FINU) v živo je $ 0.00149712, s spremembo 9.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FINU v USD je $ 0.00149712 na FINU.

Kriptovaluta Fox inu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 148,008, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 98.86M FINU. V zadnjih 24 urah se je FINU trgovalo med $ 0.00134986 (najnižje) in $ 0.00175765 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00865818, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00134613.

V kratkoročni uspešnosti se je FINU premaknil +1.58% v zadnji uri in -24.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Fox inu (FINU)

$ 148.01K
--
$ 148.01K
98.86M
98,861,777.11371821
Trenutna tržna kapitalizacija Fox inu je $ 148.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FINU je 98.86M, skupna ponudba pa znaša 98861777.11371821. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 148.01K.

Zgodovina cene Fox inu, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00134986
24H Nizka
$ 0.00175765
24H Visoka

$ 0.00134986
$ 0.00175765
$ 0.00865818
$ 0.00134613
+1.58%

-9.18%

-24.83%

-24.83%

Zgodovina cen Fox inu (FINU) v USD

Danes je bila sprememba cene Fox inu v USD $ -0.000151481364887843.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Fox inu v USD $ -0.0008836729.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Fox inu v USD $ -0.0008166346.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Fox inu v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000151481364887843-9.18%
30 dni$ -0.0008836729-59.02%
60 dni$ -0.0008166346-54.54%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Fox inu

Napoved cene Fox inu (FINU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FINU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fox inu (FINU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Fox inu lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fox inu v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FINU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fox inu.

Kaj je Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Fox inu

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fox inu?
Če bi kriptovaluta Fox inu rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fox inu.
Pomembne panožne novosti Fox inu (FINU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Fox inu

