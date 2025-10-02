Odkrijte ključne vpoglede v Fourxbt (FXBT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fourxbt (FXBT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

With 24/7 availability and a direct connection to blockchain networks and news sources, the AI Agent provides an unrivaled blend of precision, efficiency, and privacy. It is designed not just as a passive tool but as an interactive digital assistant that enhances user engagement, from monitoring market trends to answering queries about DeFi and NFTs.

Fourxbt is an advanced, fully autonomous AI-driven blockchain analytics tool tailored for the Web3 ecosystem. It combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to deliver real-time market insights, analytics, and educational content. Operating seamlessly on Twitter (X) and other platforms, the AI Agent ensures users are informed and equipped to navigate the dynamic world of blockchain and crypto.

Fourxbt is an advanced, fully autonomous AI-driven blockchain analytics tool tailored for the Web3 ecosystem. It combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to deliver real-time market insights, analytics, and educational content. Operating seamlessly on Twitter (X) and other platforms, the AI Agent ensures users are informed and equipped to navigate the dynamic world of blockchain and crypto. With 24/7 availability and a direct connection to blockchain networks and news sources, the AI Agent provides an unrivaled blend of precision, efficiency, and privacy. It is designed not just as a passive tool but as an interactive digital assistant that enhances user engagement, from monitoring market trends to answering queries about DeFi and NFTs.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FXBT, raziščite ceno žetona FXBT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FXBT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Fourxbt (FXBT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FXBT? Naša stran za napovedovanje cen FXBT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.