Tokenomika Fourxbt (FXBT)
Tokenomika in analiza cen Fourxbt (FXBT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fourxbt (FXBT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Fourxbt (FXBT)
Fourxbt is an advanced, fully autonomous AI-driven blockchain analytics tool tailored for the Web3 ecosystem. It combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to deliver real-time market insights, analytics, and educational content. Operating seamlessly on Twitter (X) and other platforms, the AI Agent ensures users are informed and equipped to navigate the dynamic world of blockchain and crypto.
With 24/7 availability and a direct connection to blockchain networks and news sources, the AI Agent provides an unrivaled blend of precision, efficiency, and privacy. It is designed not just as a passive tool but as an interactive digital assistant that enhances user engagement, from monitoring market trends to answering queries about DeFi and NFTs.
Tokenomika Fourxbt (FXBT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Fourxbt (FXBT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FXBT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FXBT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FXBT, raziščite ceno žetona FXBT v živo!
