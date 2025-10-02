Odkrijte ključne vpoglede v Forex Lens (FOREXLENS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Forex Lens (FOREXLENS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FOREXLENS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Forex Lens (FOREXLENS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

