Football World Community Cena (FWC)
Današnja cena kriptovalute Football World Community (FWC) v živo je --, s spremembo 8.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FWC v USD je -- na FWC.
Kriptovaluta Football World Community je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 264,831, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 41,159.68T FWC. V zadnjih 24 urah se je FWC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je FWC premaknil -0.44% v zadnji uri in -7.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Football World Community je $ 264.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FWC je 41,159.68T, skupna ponudba pa znaša 2.0e+17. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.29M.
-0.44%
+8.14%
-7.49%
-7.49%
Danes je bila sprememba cene Football World Community v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Football World Community v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Football World Community v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Football World Community v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+8.14%
|30 dni
|$ 0
|-34.67%
|60 dni
|$ 0
|-15.10%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Football World Community lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.
FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.
FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.