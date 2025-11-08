BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Football World Community v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija FWC je 264,831 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FWC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Football World Community v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija FWC je 264,831 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FWC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FWC

Informacije o ceni FWC

Kaj je FWC

Bela knjiga FWC

Uradna spletna stran FWC

Tokenomika FWC

Napoved cen FWC

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Football World Community Logotip

Football World Community Cena (FWC)

Nerazporejeno

Cena 1 FWC v USD v živo:

--
----
+8.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Football World Community (FWC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:56:55 (UTC+8)

Današnja cena Football World Community

Današnja cena kriptovalute Football World Community (FWC) v živo je --, s spremembo 8.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FWC v USD je -- na FWC.

Kriptovaluta Football World Community je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 264,831, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 41,159.68T FWC. V zadnjih 24 urah se je FWC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FWC premaknil -0.44% v zadnji uri in -7.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Football World Community (FWC)

$ 264.83K
$ 264.83K$ 264.83K

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Trenutna tržna kapitalizacija Football World Community je $ 264.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FWC je 41,159.68T, skupna ponudba pa znaša 2.0e+17. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.29M.

Zgodovina cene Football World Community, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

+8.14%

-7.49%

-7.49%

Zgodovina cen Football World Community (FWC) v USD

Danes je bila sprememba cene Football World Community v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Football World Community v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Football World Community v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Football World Community v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+8.14%
30 dni$ 0-34.67%
60 dni$ 0-15.10%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Football World Community

Napoved cene Football World Community (FWC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FWC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Football World Community (FWC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Football World Community lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Football World Community v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FWC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Football World Community.

Kaj je Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Football World Community (FWC)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Football World Community

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Football World Community?
Če bi kriptovaluta Football World Community rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Football World Community.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:56:55 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Football World Community (FWC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Football World Community

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6550
$0.6550$0.6550

+1,210.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018720
$0.000018720$0.000018720

+212.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.28057
$0.28057$0.28057

+156.62%

0G

0G

0G

$1.622
$1.622$1.622

+55.36%

Humanity

Humanity

H

$0.20625
$0.20625$0.20625

+45.02%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.