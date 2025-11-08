Današnja cena kriptovalute Football World Community (FWC) v živo je --, s spremembo 8.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FWC v USD je -- na FWC.

Kriptovaluta Football World Community je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 264,831, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 41,159.68T FWC. V zadnjih 24 urah se je FWC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FWC premaknil -0.44% v zadnji uri in -7.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Football World Community (FWC)

Tržna kapitalizacija $ 264.83K$ 264.83K $ 264.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Zaloga v obtoku 41,159.68T 41,159.68T 41,159.68T Skupna ponudba 2.0e+17 2.0e+17 2.0e+17

