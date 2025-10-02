Tokenomika Flurry Finance (FLURRY)

Odkrijte ključne vpoglede v Flurry Finance (FLURRY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:27:45 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Flurry Finance (FLURRY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Flurry Finance (FLURRY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 675.95K
Skupna ponudba:
$ 4.43B
Razpoložljivi obtok:
$ 824.70M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.63M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01429149
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00081964
Informacije o Flurry Finance (FLURRY)

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.

Uradna spletna stran:
https://www.flurry.finance/

Tokenomika Flurry Finance (FLURRY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Flurry Finance (FLURRY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FLURRY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FLURRY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FLURRY, raziščite ceno žetona FLURRY v živo!

Napoved cene FLURRY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FLURRY? Naša stran za napovedovanje cen FLURRY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

