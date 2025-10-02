Odkrijte ključne vpoglede v Floor Protocol (FLC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.

