Tokenomika Floor Protocol (FLC)
Tokenomika in analiza cen Floor Protocol (FLC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Floor Protocol (FLC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Floor Protocol (FLC)
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users.
Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention.
Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth.
Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability.
The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects.
Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility.
In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
Tokenomika Floor Protocol (FLC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Floor Protocol (FLC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FLC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FLC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FLC, raziščite ceno žetona FLC v živo!
Napoved cene FLC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FLC? Naša stran za napovedovanje cen FLC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
