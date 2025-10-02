Tokenomika Flex Perpetuals (FDX)
Tokenomika in analiza cen Flex Perpetuals (FDX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Flex Perpetuals (FDX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Flex Perpetuals (FDX)
Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.
Tokenomika Flex Perpetuals (FDX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Flex Perpetuals (FDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FDX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FDX, raziščite ceno žetona FDX v živo!
