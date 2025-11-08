Današnja cena Flaze Coin

Današnja cena kriptovalute Flaze Coin (FLAZE) v živo je $ 0.00336595, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLAZE v USD je $ 0.00336595 na FLAZE.

Kriptovaluta Flaze Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 64,847, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.27M FLAZE. V zadnjih 24 urah se je FLAZE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01720448, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00211363.

V kratkoročni uspešnosti se je FLAZE premaknil -- v zadnji uri in +3.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Flaze Coin (FLAZE)

Tržna kapitalizacija $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Zaloga v obtoku 19.27M 19.27M 19.27M Skupna ponudba 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

