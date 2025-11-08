Današnja cena FlashScreener

Današnja cena kriptovalute FlashScreener (FLASH) v živo je --, s spremembo 2.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLASH v USD je -- na FLASH.

Kriptovaluta FlashScreener je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,157, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FLASH. V zadnjih 24 urah se je FLASH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FLASH premaknil +4.53% v zadnji uri in -20.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FlashScreener (FLASH)

Tržna kapitalizacija $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija FlashScreener je $ 31.16K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FLASH je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.16K.