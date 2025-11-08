Današnja cena Flash Liquidity Token

Današnja cena kriptovalute Flash Liquidity Token (FLP.1) v živo je $ 1.33, s spremembo 2.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLP.1 v USD je $ 1.33 na FLP.1.

Kriptovaluta Flash Liquidity Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,273,744, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.22M FLP.1. V zadnjih 24 urah se je FLP.1 trgovalo med $ 1.28 (najnižje) in $ 1.36 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.58, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.18.

V kratkoročni uspešnosti se je FLP.1 premaknil -0.07% v zadnji uri in -4.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Flash Liquidity Token (FLP.1)

Tržna kapitalizacija $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Zaloga v obtoku 3.22M 3.22M 3.22M Skupna ponudba 3,216,232.986465 3,216,232.986465 3,216,232.986465

