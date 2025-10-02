Tokenomika Flappy Bird Evolution (FEVO)

Odkrijte ključne vpoglede v Flappy Bird Evolution (FEVO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:17:00 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Flappy Bird Evolution (FEVO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Flappy Bird Evolution (FEVO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 100.00T
$ 100.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 656.81K
$ 656.81K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.000000006535
$ 0.000000006535

Informacije o Flappy Bird Evolution (FEVO)

Hello everyone! I'd like to introduce the groundbreaking project GAMEFi $FEVO - Flappy Bird Evolution, inspired by the iconic game Flappy Bird. In this project, we are combining thrilling game elements with blockchain technology, providing a unique and innovative gaming experience.

$FEVO is a blockchain-based game that allows players to own, collect, and trade exclusive characters within the game's ecosystem. Through the use of smart contracts, we ensure that each character is truly owned by the player, providing an authentic digital asset economy.

In the game, you can train your characters to become the best flyers, compete with other players in thrilling races, and take on exciting challenges. As your characters evolve and improve their skills, new opportunities and rewards arise, making the gaming journey even more rewarding.

Moreover, $FEVO also features a virtual marketplace where players can buy, sell, and trade their unique characters, enabling you to earn real value through your passion for gaming.

Not only that, but the project is also committed to transparency, security, and decentralization, ensuring that each player has full control over their digital assets and interactions within the ecosystem.

Join us in the thrilling universe of $FEVO - Flappy Bird Evolution and experience a new era of blockchain gaming with endless possibilities and fun.

Uradna spletna stran:
http://flappybirdevolution.web.app/
Bela knjiga:
https://flappybirdevolution.web.app/#whitepaper

Tokenomika Flappy Bird Evolution (FEVO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Flappy Bird Evolution (FEVO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FEVO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FEVO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FEVO, raziščite ceno žetona FEVO v živo!

Napoved cene FEVO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FEVO? Naša stran za napovedovanje cen FEVO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti