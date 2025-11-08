Današnja cena Flagship by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Flagship by Virtuals (FYI) v živo je $ 0.00505869, s spremembo 10.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FYI v USD je $ 0.00505869 na FYI.

Kriptovaluta Flagship by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 453,596, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 89.34M FYI. V zadnjih 24 urah se je FYI trgovalo med $ 0.00456668 (najnižje) in $ 0.00566721 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02405088, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00218454.

V kratkoročni uspešnosti se je FYI premaknil -1.21% v zadnji uri in -26.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Flagship by Virtuals (FYI)

Tržna kapitalizacija $ 453.60K$ 453.60K $ 453.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Zaloga v obtoku 89.34M 89.34M 89.34M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Flagship by Virtuals je $ 453.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FYI je 89.34M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.08M.