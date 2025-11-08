Današnja cena kriptovalute Flagship by Virtuals v živo je 0.00505869 USD. Tržna kapitalizacija FYI je 453,596 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FYI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Flagship by Virtuals v živo je 0.00505869 USD. Tržna kapitalizacija FYI je 453,596 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FYI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Flagship by Virtuals (FYI) v živo je $ 0.00505869, s spremembo 10.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FYI v USD je $ 0.00505869 na FYI.
Kriptovaluta Flagship by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 453,596, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 89.34M FYI. V zadnjih 24 urah se je FYI trgovalo med $ 0.00456668 (najnižje) in $ 0.00566721 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02405088, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00218454.
V kratkoročni uspešnosti se je FYI premaknil -1.21% v zadnji uri in -26.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Flagship by Virtuals (FYI)
$ 453.60K
$ 453.60K$ 453.60K
--
----
$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M
89.34M
89.34M 89.34M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Flagship by Virtuals je $ 453.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FYI je 89.34M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.08M.
Zgodovina cene Flagship by Virtuals, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00456668
$ 0.00456668$ 0.00456668
24H Nizka
$ 0.00566721
$ 0.00566721$ 0.00566721
24H Visoka
$ 0.00456668
$ 0.00456668$ 0.00456668
$ 0.00566721
$ 0.00566721$ 0.00566721
$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088
$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454
-1.21%
+10.77%
-26.28%
-26.28%
Zgodovina cen Flagship by Virtuals (FYI) v USD
Danes je bila sprememba cene Flagship by Virtuals v USD $ +0.00049201. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Flagship by Virtuals v USD $ +0.0001893988. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Flagship by Virtuals v USD $ -0.0028192428. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Flagship by Virtuals v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00049201
+10.77%
30 dni
$ +0.0001893988
+3.74%
60 dni
$ -0.0028192428
-55.73%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Flagship by Virtuals
Napoved cene Flagship by Virtuals (FYI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FYI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Flagship by Virtuals (FYI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Flagship by Virtuals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Flagship by Virtuals v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FYI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Flagship by Virtuals.
Kaj je Flagship by Virtuals (FYI)
Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.
Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.
Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Flagship by Virtuals
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Flagship by Virtuals?
Če bi kriptovaluta Flagship by Virtuals rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Flagship by Virtuals.
Koliko je kriptovaluta Flagship by Virtuals vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Flagship by Virtuals je $ 0.00505869. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Flagship by Virtuals še vedno dobra naložba?
Flagship by Virtuals ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FYI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Flagship by Virtuals?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Flagship by Virtuals v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Flagship by Virtuals?
Cena kriptovalute FYI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Flagship by Virtuals v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FYI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Flagship by Virtuals?
Na ceno FYI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,719.99
+0.91%
ETH
3,407.07
+3.32%
SOL
159.2
+2.43%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1656
+6.67%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FYI na MEXC?
Bo cena kriptovalute Flagship by Virtuals letos rasla?
Cena kriptovalute Flagship by Virtuals bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Flagship by Virtuals (FYI).
Pomembne panožne novosti Flagship by Virtuals (FYI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.