Današnja cena FixMe AI

Današnja cena kriptovalute FixMe AI (FIX) v živo je $ 0.00170805, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIX v USD je $ 0.00170805 na FIX.

Kriptovaluta FixMe AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,235, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 28.83M FIX. V zadnjih 24 urah se je FIX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00612491, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00167932.

V kratkoročni uspešnosti se je FIX premaknil -- v zadnji uri in -9.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FixMe AI (FIX)

Tržna kapitalizacija $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Zaloga v obtoku 28.83M 28.83M 28.83M Skupna ponudba 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija FixMe AI je $ 49.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FIX je 28.83M, skupna ponudba pa znaša 50000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 85.40K.