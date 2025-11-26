Kaj je FITCOIN

Tokenomika FITCOIN (FITCOIN) Odkrijte ključne vpoglede v FITCOIN (FITCOIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen FITCOIN (FITCOIN) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FITCOIN (FITCOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Skupna ponudba: $ 923.36M $ 923.36M $ 923.36M Razpoložljivi obtok: $ 903.55M $ 903.55M $ 903.55M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00833283 $ 0.00833283 $ 0.00833283 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00300882 $ 0.00300882 $ 0.00300882 Preberite več o ceni FITCOIN (FITCOIN) Kupite FITCOIN zdaj!

Informacije o FITCOIN (FITCOIN) Uradna spletna stran: https://x.com/fittedcloset

Tokenomika FITCOIN (FITCOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike FITCOIN (FITCOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov FITCOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FITCOIN. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko FITCOIN, raziščite ceno žetona FITCOIN v živo!

Napoved cene FITCOIN Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FITCOIN? Naša stran za napovedovanje cen FITCOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona FITCOIN zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!