Današnja cena FITCOIN

Današnja cena kriptovalute FITCOIN (FITCOIN) v živo je $ 0.00353912, s spremembo 0.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FITCOIN v USD je $ 0.00353912 na FITCOIN.

Kriptovaluta FITCOIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,197,786, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 903.55M FITCOIN. V zadnjih 24 urah se je FITCOIN trgovalo med $ 0.00341476 (najnižje) in $ 0.00466554 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00833283, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00095084.

V kratkoročni uspešnosti se je FITCOIN premaknil -1.73% v zadnji uri in +0.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FITCOIN (FITCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Zaloga v obtoku 903.55M 903.55M 903.55M Skupna ponudba 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

Trenutna tržna kapitalizacija FITCOIN je $ 3.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FITCOIN je 903.55M, skupna ponudba pa znaša 923364579.7657266. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.27M.