Današnja cena firecoin

Današnja cena kriptovalute firecoin (FIRECOIN) v živo je $ 0.00000556, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIRECOIN v USD je $ 0.00000556 na FIRECOIN.

Kriptovaluta firecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,063.37, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 910.86M FIRECOIN. V zadnjih 24 urah se je FIRECOIN trgovalo med $ 0.00000552 (najnižje) in $ 0.00000565 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0002195, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000050.

V kratkoročni uspešnosti se je FIRECOIN premaknil -- v zadnji uri in -16.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije firecoin (FIRECOIN)

Tržna kapitalizacija $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Zaloga v obtoku 910.86M 910.86M 910.86M Skupna ponudba 910,858,751.502796 910,858,751.502796 910,858,751.502796

Trenutna tržna kapitalizacija firecoin je $ 5.06K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FIRECOIN je 910.86M, skupna ponudba pa znaša 910858751.502796. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.06K.