Današnja cena Finwizz by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Finwizz by Virtuals (FIN) v živo je --, s spremembo 2.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIN v USD je -- na FIN.

Kriptovaluta Finwizz by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 86,350, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FIN. V zadnjih 24 urah se je FIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FIN premaknil +1.82% v zadnji uri in -42.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Finwizz by Virtuals (FIN)

Tržna kapitalizacija $ 86.35K$ 86.35K $ 86.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 86.35K$ 86.35K $ 86.35K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Finwizz by Virtuals je $ 86.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.35K.