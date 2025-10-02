Tokenomika Finvesta (FINVESTA)

Tokenomika Finvesta (FINVESTA)

Odkrijte ključne vpoglede v Finvesta (FINVESTA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:54:06 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Finvesta (FINVESTA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Finvesta (FINVESTA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.21M
Skupna ponudba:
$ 984.47K
Razpoložljivi obtok:
$ 984.47K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.21M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 89.41
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 3.82
Trenutna cena:
$ 5.27
Informacije o Finvesta (FINVESTA)

Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community.

Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems.

Uradna spletna stran:
https://www.finvesta.eco/

Tokenomika Finvesta (FINVESTA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Finvesta (FINVESTA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FINVESTA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FINVESTA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FINVESTA, raziščite ceno žetona FINVESTA v živo!

Napoved cene FINVESTA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FINVESTA? Naša stran za napovedovanje cen FINVESTA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

