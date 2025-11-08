Današnja cena Finna AI

Današnja cena kriptovalute Finna AI (FINNA) v živo je $ 0.00004443, s spremembo 3.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FINNA v USD je $ 0.00004443 na FINNA.

Kriptovaluta Finna AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 44,432, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M FINNA. V zadnjih 24 urah se je FINNA trgovalo med $ 0.00004208 (najnižje) in $ 0.00004574 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00201926, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004172.

V kratkoročni uspešnosti se je FINNA premaknil -0.74% v zadnji uri in -20.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Finna AI (FINNA)

Tržna kapitalizacija $ 44.43K$ 44.43K $ 44.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 44.43K$ 44.43K $ 44.43K Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Skupna ponudba 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Trenutna tržna kapitalizacija Finna AI je $ 44.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FINNA je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999982420.2031276. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.43K.