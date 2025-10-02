Tokenomika Finance Vote (FVT)
Tokenomika in analiza cen Finance Vote (FVT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Finance Vote (FVT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Finance Vote (FVT)
Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.
Tokenomika Finance Vote (FVT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Finance Vote (FVT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FVT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FVT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FVT, raziščite ceno žetona FVT v živo!
Napoved cene FVT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FVT? Naša stran za napovedovanje cen FVT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
