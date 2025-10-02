Odkrijte ključne vpoglede v Finance Vote (FVT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Finance Vote (FVT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FVT, raziščite ceno žetona FVT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FVT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Finance Vote (FVT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FVT? Naša stran za napovedovanje cen FVT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

