Današnja cena Figure Heloc

Današnja cena kriptovalute Figure Heloc (FIGR_HELOC) v živo je $ 1.044, s spremembo 1.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIGR_HELOC v USD je $ 1.044 na FIGR_HELOC.

Kriptovaluta Figure Heloc je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,100,156,150, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.50B FIGR_HELOC. V zadnjih 24 urah se je FIGR_HELOC trgovalo med $ 1.029 (najnižje) in $ 1.044 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.37, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.155357.

V kratkoročni uspešnosti se je FIGR_HELOC premaknil -- v zadnji uri in -0.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Tržna kapitalizacija $ 14.10B$ 14.10B $ 14.10B Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.10B$ 14.10B $ 14.10B Zaloga v obtoku 13.50B 13.50B 13.50B Skupna ponudba 13,503,205,108.67 13,503,205,108.67 13,503,205,108.67

