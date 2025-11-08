BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Figure Heloc v živo je 1.044 USD. Tržna kapitalizacija FIGR_HELOC je 14,100,156,150 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FIGR_HELOC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Figure Heloc v živo je 1.044 USD. Tržna kapitalizacija FIGR_HELOC je 14,100,156,150 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FIGR_HELOC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FIGR_HELOC

Informacije o ceni FIGR_HELOC

Kaj je FIGR_HELOC

Bela knjiga FIGR_HELOC

Uradna spletna stran FIGR_HELOC

Tokenomika FIGR_HELOC

Napoved cen FIGR_HELOC

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Figure Heloc Logotip

Figure Heloc Cena (FIGR_HELOC)

Nerazporejeno

Cena 1 FIGR_HELOC v USD v živo:

$1.044
$1.044$1.044
+1.20%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:02:20 (UTC+8)

Današnja cena Figure Heloc

Današnja cena kriptovalute Figure Heloc (FIGR_HELOC) v živo je $ 1.044, s spremembo 1.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIGR_HELOC v USD je $ 1.044 na FIGR_HELOC.

Kriptovaluta Figure Heloc je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,100,156,150, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.50B FIGR_HELOC. V zadnjih 24 urah se je FIGR_HELOC trgovalo med $ 1.029 (najnižje) in $ 1.044 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.37, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.155357.

V kratkoročni uspešnosti se je FIGR_HELOC premaknil -- v zadnji uri in -0.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 14.10B
$ 14.10B$ 14.10B

--
----

$ 14.10B
$ 14.10B$ 14.10B

13.50B
13.50B 13.50B

13,503,205,108.67
13,503,205,108.67 13,503,205,108.67

Trenutna tržna kapitalizacija Figure Heloc je $ 14.10B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FIGR_HELOC je 13.50B, skupna ponudba pa znaša 13503205108.67. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.10B.

Zgodovina cene Figure Heloc, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24H Nizka
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
24H Visoka

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357

--

+1.28%

-0.05%

-0.05%

Zgodovina cen Figure Heloc (FIGR_HELOC) v USD

Danes je bila sprememba cene Figure Heloc v USD $ +0.0131892.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Figure Heloc v USD $ +0.0276442848.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Figure Heloc v USD $ +0.0504115236.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Figure Heloc v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0131892+1.28%
30 dni$ +0.0276442848+2.65%
60 dni$ +0.0504115236+4.83%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Figure Heloc

Napoved cene Figure Heloc (FIGR_HELOC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FIGR_HELOC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Figure Heloc (FIGR_HELOC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Figure Heloc lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Figure Heloc v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FIGR_HELOC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Figure Heloc.

Kaj je Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Figure Heloc

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Figure Heloc?
Če bi kriptovaluta Figure Heloc rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Figure Heloc.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:02:20 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Figure Heloc

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.8800
$0.8800$0.8800

+1,660.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000037000
$0.000037000$0.000037000

+516.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.26700
$0.26700$0.26700

+144.21%

0G

0G

0G

$1.571
$1.571$1.571

+50.47%

S

S

S

$0.1841
$0.1841$0.1841

+38.83%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.