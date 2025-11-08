Današnja cena Fidelity Digital Interest Token

Današnja cena kriptovalute Fidelity Digital Interest Token (FDIT) v živo je $ 1.0, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FDIT v USD je $ 1.0 na FDIT.

Kriptovaluta Fidelity Digital Interest Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 235,380,681, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 235.38M FDIT. V zadnjih 24 urah se je FDIT trgovalo med $ 1.0 (najnižje) in $ 1.0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.0.

V kratkoročni uspešnosti se je FDIT premaknil 0.00% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Tržna kapitalizacija $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Zaloga v obtoku 235.38M 235.38M 235.38M Skupna ponudba 235,380,680.87 235,380,680.87 235,380,680.87

