Tokenomika FIAS (FIAS)
Tokenomika in analiza cen FIAS (FIAS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FIAS (FIAS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o FIAS (FIAS)
Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange.
Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required.
Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation.
DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies.
The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.
Tokenomika FIAS (FIAS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FIAS (FIAS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FIAS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FIAS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FIAS, raziščite ceno žetona FIAS v živo!
Napoved cene FIAS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FIAS? Naša stran za napovedovanje cen FIAS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti